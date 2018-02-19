Замглавы МИД Польши Тихоцки «шокирован избиением и арестом» Андрея Козела

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Тихоцки «шокирован новостью» о том, что на одном из избирательных участков в Минске милиция избила наблюдателя Андрея Козела, который работает оператором телеканала «Белсат».

1/2 Я абураны брутальным збіццём і арыштам Андрэя Козела, даверанай асобы аднаго з кандыдатаў на мясцовых выбарах, якія адбываюцца ў Беларусі. Я размаўляў з Аляксеем Мінчонкам з @Belsat_TV пра стан здароўя Козела, выказаў яго жонцы словы салідарнасці — Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) 18 февраля 2018 г.

2/2 Чакаю, што ўлады забяспечаць яму медычную дапамогу, кантакт з адвакатам і сям'ёй, а таксама пакараюць вінаватых. Мясцовыя ўлады павінныя забяспечыць поўную празрыстасць выбараў. — Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) 18 февраля 2018 г.

«Шокирован новостью, что Андрей Козел, наблюдатель на местных выборах в Беларуси, был избит и арестован сегодня вечером», — написал Тихоцки на своей странице в «Твиттере» 18 февраля.

По его словам, о состоянии здоровья Козела он разговаривал с представителем телеканала «Белсат» в Беларуси Алексеем Минчонком, а также высказал слова поддержки жене Козела, журналистке Ольге Чайчиц.

«Я ожидаю, что белорусские власти обеспечат Козелу доступ к врачу, его семье и адвокату, а также накажут виновных. Избирательный процесс должен быть прозрачным», — написал Тихоцки.

Ольга Чайчиц уточнила БелаПАН, что на избирательном участке № 27 в Минске Козел находился в качестве доверенного лица кандидата в депутата от Объединенной гражданской партии Николая Козлова. Он вел видеотрансляцию процесса подсчета голосов на своей странице в «Фейсбуке».

Андрей Козел / Фото с его странице в соцсети

Молодого человека задерживали четыре милиционера. «Его головой разбили стеклянные двери на избирательном участке, поэтому вся голова оказалась рассеченной до крови», — сообщила Чайчиц. По ее словам, милиция пыталась запретить вести трансляцию, но Козел заявил, что имеет право снимать. Тогда его «схватили и силой вытащили из помещения».

Ночь Козел провел в Центре изоляции правонарушений на улице Окрестина. Сейчас его оттуда уже увезли сотрудники милиции, но в суд Центрального района Минска пока не доставили, отметила Чайчиц.