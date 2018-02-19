В 2017 году потребительский импорт вырос на 800 млн долларов

В 2017 году импорт потребительских товаров увеличился на 17,2%, или на 812,4 млн долларов, свидетельствуют официальные статданные.

В денежном выражении импорт потребительских товаров составил почти 7,7 млрд долларов. Следует отметить, что в прошлом году импорт потребительских товаров увеличился во всех регионах страны за исключением одной области, пишет БелаПАН.

Так, организации Минска импортировали потребительских товаров на 4,5 млрд долларов (+33,2% по сравнению с 2016 годом), импортеры Минской области ввезли товаров на 1,7 млрд долларов (на 18,8% больше по сравнению с позапрошлым годом).

Брестская область увеличила импорт потребительских товаров на 6,6% до 535 млн долларов, Витебская — на 9% до 231,9 млн долларов, Гомельская — на 14,8% до 121,6 млн долларов, Гродненская — на 2,2% до 159,4 млн долларов. Лишь Могилевская область сократила импорт потребительских товаров в прошлом году — на 26,5% до 115,1 млн долларов.

По мнению экспертов, рост потребительского импорта в 2017 году обусловлен увеличением внутреннего спроса, вызванного бурным ростом кредитования. За прошлый год коммерческие банки увеличили объем выданных кредитов на потребительские нужды на 75%.

Аналитики российского «Сбербанка» считают, что белорусские банки будут продолжать увеличивать объем потребительского кредитования.

«В условиях слабого финансового состояний крупных корпоративных заемщиков банки смещают кредитную активность в сегмент физических лиц. Просрочка в этом сегменте значительно ниже, чем в других. Доля проблемной задолженности частных компаний (по данным Нацбанка) составляет 9%, госкомпаний — 5%, а физических лиц — всего 1%», — отмечают аналитики российского «Сбербанка».

При этом экономисты Центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка» считают, что рост потребительского кредитования в Беларуси генерирует определенные риски.

«Во-первых, снижение контроля над качеством выдаваемых кредитов в дальнейшем может обернуться ростом проблемной задолженности. Во-вторых, взрывной рост потребительского кредитования может значительно усилить давление на белорусский рубль через канал импорта», — прогнозируют аналитики «Сбербанка».