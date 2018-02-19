СМИ: допинг-проба «B» российского керлингиста Крушельницкого оказалась положительной

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СМИ сообщают, что допинг-проба «B» российского керлингиста Александра Крушельницкого также дала положительный результат.

МОК прокомментировал возможность исключения российской команды с Олимпиады в Пхёнчхане из-за сообщения о допинге

Как сообщает британский Inside the Games, во втором образце так же, как и в допинг-пробе «А», обнаружили мельдоний.

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда открыл дело по поводу положительной пробы российского спортсмена.

Ожидается, что слушания в CAS по данному делу должны пройти завтра.

Проба «В» была вскрыта в Сеуле утром 19 февраля.


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: допинг Олимпиада-2018 керлинг Персона: Александр Крушельницкий Город: Сеул

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