СМИ: допинг-проба «B» российского керлингиста Крушельницкого оказалась положительной

СМИ сообщают, что допинг-проба «B» российского керлингиста Александра Крушельницкого также дала положительный результат.

Как сообщает британский Inside the Games, во втором образце так же, как и в допинг-пробе «А», обнаружили мельдоний.

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда открыл дело по поводу положительной пробы российского спортсмена.

Ожидается, что слушания в CAS по данному делу должны пройти завтра.

Проба «В» была вскрыта в Сеуле утром 19 февраля.