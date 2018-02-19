Беларусь на треть увеличила экспорт нефтепродуктов

В 2017 году экспорт нефтепродуктов увеличился в денежном выражении на 32,1%, свидетельствуют официальные статданные.

За прошлый год Беларусь поставила на внешние рынки нефтепродуктов на 5,34 млрд долларов, что больше уровня 2016 года почти на 1,3 млрд долларов, пишет БелаПАН. В физическом выражении экспорт нефтепродуктов составил 12,3 млн тонн и уменьшился на 5,5%.

Как сообщалось ранее, рост выручки от экспорта нефтепродуктов был обусловлен увеличением мировых цен на нефть. В то же время снижение экспорта в физическом выражении связано с тем, что до апреля 2017 года Россия ограничивала поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

С июля 2016 года по апрель 2017 года Россия сократила поставки нефти в Беларусь из-за разногласий между странами в газовой сфере.

В середине апреля 2017-го длительный спор в нефтегазовой сфере был урегулирован. Беларусь выплатила России задолженность за российский газ (около 760 млн долларов), а российская сторона (во второй половине апреля) согласилась увеличить поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Зарубежные эксперты отмечали, что достигнутые договоренности в нефтегазовой сфере с Россией позволили Беларуси избежать ряда негативных последствий.

«Избежание более продолжительных споров в энергетической сфере сократило риски для платежного баланса Беларуси, государственных доходов от таможенных пошлин и общей экономической активности», — считают аналитики Fitch Ratings, которые присваивают Беларуси суверенный рейтинг.

В настоящее время между Беларусью и Россией проходит очередной раунд переговоров по условиям поставок газа. Белорусская сторона подготовила предложения по сближению цен на российский газ с внутрироссийским уровнем, однако правительство России эти предложения пока не поддержало.

На прошлой неделе вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что российскую сторону не устраивают предложения по цене на газ на 2020—2024 годы, которые представила Беларусь. При этом он добавил, что Россия не считает, что белорусский вопрос требует быстрых решений, и предлагает эту тему обсудить позже.