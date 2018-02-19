В Барановичском районе сбили велосипедистку: автомобиль скрылся с места ДТП

На девятом километре автодороги Р-99 «Барановичи — Гродно» около семи часов утра неизвестный автомобиль сбил велосипедистку. Водитель скрылся с места ДТП.

Авария произошла по дороге от Слонима к Барановичам. Пострадала 55-летняя жительница деревни Гинцевичи (Барановичский район), которая получила телесные повреждения. В настоящее время она находится под наблюдением врачей в центральной районной больнице.

Как подчеркнули в ГАИ Брестской области, велосипедистка была в световозвращающем жилете.

Правоохранители обратились за помощью к гражданам, которые могли видеть момент ДТП или что-то знают о произошедшей аварии.

Контактные телефоны ГАИ: 41-17-64 (8-0163) или 41-44-44 (8-0162).