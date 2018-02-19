«Хватал сотрудника за форму». Милиция рассказала свою версию задержания Андрея Козела
ГУВД Мингорисполкома обнародовало свою версию задержания на избирательном участке 18 февраля журналиста Андрея Козела.
По информации ГУВД, вечером 18 февраля на избирательном участке № 27 по улице Веры Хоружей в столице был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в Центральное РУВД Минска наблюдатель Козел, пишет БелаПАН.
«Основанием для задержания послужили вызывающие действия наблюдателя и его отказ выполнить законные требования председателя избирательной комиссии по прекращению видеосъемки во время подсчета результатов голосования. Право на ведение видеосъемки гражданин объяснил принадлежностью к одному из иностранных СМИ, не аккредитованных в Республике Беларусь», — говорится в сообщении столичной милиции.
ГУВД также сообщает, что для «прекращения противоправных действий председатель комиссии обратился к сотруднику милиции, осуществлявшему несение службы на избирательном участке».
«Представителем правоохранительных органов были даны четкие разъяснения гражданину об имеющем место нарушении установленного порядка, предложено прекратить видеосъемку и выполнить законные требования председателя избирательной комиссии. А.Козел данные обращения проигнорировал, оказал активное неповиновение сотруднику милиции, хватал сотрудника за форменное обмундирование. Для пресечения противоправных действий в отношении наблюдателя была применена физическая сила. Во время выдворения А.Козел ногой повредил остекление двери избирательного участка», — говорится в сообщении.
Козел находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома.
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