Под Жодино во время движения умер машинист электрички Борисов — Минск

В воскресенье, 18 февраля, во время движения скончался машинист электропоезда, который совершал рейс из Борисова в Минск.

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ЧП произошло недалеко от станции «Жодино-Южное». Как отметили в БЖД, помощник машиниста применил экстренное торможение и сообщил дежурной по станции о внештатной ситуации.

Кроме этого, он по радиосвязи с вагонами обратился к пассажирам — просил, если есть медики, оказать помощь.

Прибывшая бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия, но спасти 45-летнего машиниста не удалось.

В БЖД отметили, что всех пассажиров пересадили в другой состав, который и доставил их в столицу.