Лукашенко сказал: всё, Володя, больше не хочу тебе мешать, — журналист

Мэтр белорусской спортивной журналистики рассказал, как в 1998 году комментировал вместе с Александром Лукашенко хоккейный матч.

На Олимпиаде в Нагано Новицкий обратился к охране главы белорусского государства с предложением для него поучаствовать в комментарии хоккейного матча Япония — Беларусь.

«Обратился минут за десть до начала матча. Через три минуты Александр Григорьевич спускается. Играли с Японией, кажется. Сыграли вничью. Начался матч — и начали говорить. То я, то он. Чуть-чуть спорить. Полтора периода отработали! Лукашенко здорово разбирается в хоккее, постоянно его смотрит. Мне казалось — будет здорово для телевидения, если он сам почувствует специфику», — рассказал Новицкий в интервью «СЭ».

Однако в середине поединка президент ушел. По словам телекомментатора, Лукашенко сказал: «Всё, Володя, больше не хочу тебе мешать».