Поиски школьника Максима Мархалюка, пропавшего в Беловежской пуще, продолжаются

Поиски Максима Мархалюка продолжаются и будут продолжены. Об этом, как сообщает УВД Гродненского облисполкома, заявил первый заместитель начальника областной милиции Александр Шастайло.

«В рамках уголовного дела проводятся соответствующие мероприятия, не такие масштабные, как раньше, но мы надеемся на результат. Работает специальная группа, куда входят следователи и сотрудники милиции», — сказал милицейский чиновник.

Сейчас две версии произошедшего: несчастный случай и криминальная, пишет БелаПАН. В рамках последней проверено более пяти тысяч человек. В первую очередь ранее судимые, в том числе совершавшие преступления на сексуальной почве, а потом и все, кто находился в это время в месте пропажи ребенка. Применялся полиграф.

Также не нашла своего подтверждения версия о дорожно-транспортном происшествии.

Установлено, что никто из родственников не замешан в пропаже Максима Мархалюка.

Раз в месяц проводятся совещания, где подводятся итоги работы.

Как сообщает УВД, некриминальная версия остается основной. При помощи специалистов исследована значительная часть труднодоступных мест, например болота.

«Но здесь наши возможности ограничены. Добраться до дна в каждом водоеме не представляется возможным. Активно помогали экстрасенсы, но их доводы оказались несостоятельными. По результатам взаимодействия с правоохранительными органами сопредельных государств отсеялось предположение, что мальчика увезли за границу», — сказал представитель УВД.

С изменением погодных условий, по словам Александра Шастайло, мероприятия будут продолжены в более активном ключе.

«Все мы надеемся, что удастся получить информацию, которая позволит пролить свет на исчезновение Максима Мархалюка. Спасательная, а потом и поисковая операция стала одной из самых масштабных и резонансных за последние годы, остается получить результат», — сказал он.

Напомним, 10-летний житель деревни Новый Двор Свислочского района Гродненской области Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября.

Через 10 дней по факту его исчезновения следственные органы возбудили дело в соответствии с п. 2 ст. 167 УПК. Мальчика объявили в международный розыск.

В самой масштабной за историю страны поисковой операции участвовали порядка двух тысяч человек. Использовались авиация и беспилотные летательные аппараты.