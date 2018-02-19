Белорусский конькобежец Игнат Головатюк занял 22-е место на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Дистанцию 20-летний Головатюк преодолел за 35,32 секунды, проиграв 0,82 секунды лидеру.

Олимпийским чемпионов стал Ховар Лорентсен из Норвегии, установивший новый олимпийски рекорд — 34,41 секунды. Серебряная медаль у Мин Кью Ча из Южной Кореи (+0,01), бронзовая — у китайца Гао Тинюй (+0,24).

В 2016 году Игнат Головатюк выиграл юниорский чемпионат мира именно на дистанции 500 м, тогда он пробежал за 35,72 секунды.