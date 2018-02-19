Воспитателя минской школы-интерната подозревают в педофилии

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В Минске задержали двух сотрудников школы-интерната: воспитателя и работника. Их подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности.

Прокурор Московского района возбудил два уголовных дела. Они расследуются Следственным управлением УСК, сообщает БЕЛТА.

«Подозреваемыми признаны двое сотрудников учреждения образования. Они задержаны. Проводятся следственные действия», — подтвердила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Задержанных подозревают в преступлениях против воспитанников школы-интерната.


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Тэги: педофилия Следственный комитет уголовное дело школа-интернат Персона: Юлия Гончарова Город: Минск

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