Воспитателя минской школы-интерната подозревают в педофилии

В Минске задержали двух сотрудников школы-интерната: воспитателя и работника. Их подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности.

Прокурор Московского района возбудил два уголовных дела. Они расследуются Следственным управлением УСК, сообщает БЕЛТА.

«Подозреваемыми признаны двое сотрудников учреждения образования. Они задержаны. Проводятся следственные действия», — подтвердила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Задержанных подозревают в преступлениях против воспитанников школы-интерната.