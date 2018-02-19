Под Пружанами сгорел школьник

Мальчик погиб на пожаре вечером 17 февраля в деревне Семенча-2 Пружанского района.

Пожар произошел в блочном доме местного сельхозпредприятия. Огнем повреждены имущество, потолок и стены. На месте обнаружили тело погибшего мальчика 2005 года рождения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Брестского областного управления МЧС Сергея Машнова

Школьник в тот момент был дома один: брат и сестра находились на улице, а родители — на работе.

Следственный комитет проводит проверку. Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.