В Минске начался суд над избитым на выборах журналистом (обновляется)

Оператора телеканала «Белсат» Андрея Козела привезли в суд Центрального района. Его обвиняют в нападении на милицию.

«Три раза ударили по голове, били по ребрам и почкам. Сейчас очень болит голова, никакой медицинской помощи не оказали, все просьбы игнорировали. У меня все было в крови», — сказал журналист.

С избирательного участка его увезли в УВД Центрального района. Ночь он провел в спецприемнике на Окрестина.

«Основанием для задержания послужили вызывающие действия наблюдателя и его отказ выполнить законные требования председателя избирательной комиссии по прекращению видеосъемки во время подсчета результатов голосования. Козел оказал активное неповиновение сотруднику милиции, хватал сотрудника за форменное обмундирование. Для пресечения противоправных действий в отношении наблюдателя была применена физическая сила. Во время выдворения Козел ногой повредил остекление двери избирательного участка», — сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.