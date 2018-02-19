Могилевских чиновниц осудили за коррупцию

Суд Ленинского района Могилева осудил 19 февраля двух бывших чиновниц местного горисполкома.

Бывшего начальника управления торговли и услуг Татьяну Будкевич приговорили к четырем годам колонии общего режима с конфискацией имущества, а ее заместителя Татьяну Абрамович — к трем с половиной, сообщает БелаПАН. Их обвинили в получении взяток и превышении служебных полномочий.

По данным следствия, с июля 2016 по март 2017 года Будкевич, действуя как лично, так и с Абрамович, получала в качестве взяток материальные ценности. Взятки давали директора частных предприятий, чтобы их не привлекали к ответственности за нарушения законодательства о торговле.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.