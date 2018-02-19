Саснович и Соболенко — в топ-60 мирового рейтинга

Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг спортсменок. Александра Саснович заняла 47 место, Арина Соболенко — 60 место.

Соснович потеряла одну позицию, а Соболенко поднялась на три.

Первые два места сохранились за датчанкой Каролин Возняцки и румынкой Симоной Халеп. Испанка Габринье Мугурусе сместила с третьего места украинку Элину Свитолину. С пятого по девятые места без изменений: чешка Каролина Плишкова, латвийка Елена Остапенко, француженка Каролин Гарсия, американка Венус Уильямс, немка Анжелика Кербер. На десятом месте — чешка Петра Квитова, которая поднялась на одну позицию.

Среди спортсменок из соседних стран в топ-60 шесть россиянок (20, 22, 23, 24, 37, 43 места), две украинки (4, 42), две польки (31, 55), две латвийки (6, 16) и ни одной литовки.