Норвегия лидирует в медальном зачете после десяти дней Олимпиады

После десяти рабочих дней зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане белорусская сборная по-прежнему занимает 15-е место в медальном зачете.

19 февраля на дистанции 500 м конькобежец Игнат Головатюк занял 22-е место среди 36 участников с результатом 35,23 секунды. Победу с олимпийским рекордом одержал норвежец Ховар Лорентсен (34,41).

В общем медальном зачете второй день лидирует Норвегия (разыграно 64 из 102 комплектов наград):

1. Норвегия (11 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых)

2. Германия (10, 6, 4)

3. Канада (6, 5, 6)

4. Нидерланды (6, 5, 2)

5. США (5, 3, 2)

6. Швеция (4, 3, 0)

7. Австрия, Франция (по 4, 2, 4)

9. Южная Корея (3, 2, 2)

10. Япония (2, 5, 3)

11. Швейцария (2, 4, 1)

12. Италия (2, 1, 3)

13. Чехия (1, 2, 3)

14. Словакия (1, 2, 0)

15. Беларусь (1, 1, 0)

16. Великобритания (1, 0, 3)

17. Польша (1, 0, 1)

18. Украина (1, 0, 0)

19. Китай (0, 5, 2)

20. ОАР ("олимпийские атлеты России") (0, 3, 8)

21. Австралия (0, 2, 1)

22. Словения (0, 1, 0)

23. Финляндия (0, 0, 3)

24. Испания (0, 0, 2)

25. Казахстан, Латвия, Лихтенштейн (по 0, 0, 1).