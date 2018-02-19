Житель Лошицы напал на таксиста с ножом — тот оставил машину и убежал в лес

Пьяный минчанин вызвал такси из Лошицы в Уручье, но отказался платить и угрожал водителю ножом.

Водитель выхватил нож, убежал в лесной массив и вызвал милицию, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. Пассажир пытался его догнать, но потом вернулся в автомобиль, снова выпил и ушел.

На место происшествия прибыли милиционеры, сотрудники уголовного розыска и кинологический наряд. Злоумышленника нашли с помощью служебных собак. Им оказался 30-летний житель Лошицы, который уже был судим за покушение на убийство, кражу и вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На него завели уголовное дело.