Солигорской семье грозит штраф за спасенную косулю

Семейная пара спасла новорожденную косулю и уже два года ухаживает за ней, но ей грозит штраф от 490 до 1 255 рублей.

Солигорчане подобрали косуленыша, когда тот вышел из кукурузы во время работы комбайна.

«Вечером на том же месте я нашла отрезанные ножки от второго малыша. Тот не вышел из кукурузы, попал в комбайн. Выпустить его в природу — значит отправить на гибель. Так и растет у нас», — сказала Kurjer.info жительница деревни в Солигорском районе, которая решила забрать животное домой.

По закону содержать дома диких животных нельзя. На солигорчан могут наложить штраф. Юрий Доманский, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Слуцкого лесхоза, пояснил, что о найденном беспомощном или раненом диком животном надо сразу сообщить в лесхоз или госинспекцию. Эти службы принимают решение, что с ним делать.