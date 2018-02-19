Солигорской семье грозит штраф за спасенную косулю

/ Общество
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Семейная пара спасла новорожденную косулю и уже два года ухаживает за ней, но ей грозит штраф от 490 до 1 255 рублей.

Солигорчане подобрали косуленыша, когда тот вышел из кукурузы во время работы комбайна. 

«Вечером на том же месте я нашла отрезанные ножки от второго малыша. Тот не вышел из кукурузы, попал в комбайн. Выпустить его в природу — значит отправить на гибель. Так и растет у нас», — сказала Kurjer.info жительница деревни в Солигорском районе, которая решила забрать животное домой. 

По закону содержать дома диких животных нельзя. На солигорчан могут наложить штраф. Юрий Доманский, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Слуцкого лесхоза, пояснил, что о найденном беспомощном или раненом диком животном надо сразу сообщить в лесхоз или госинспекцию. Эти службы принимают решение, что с ним делать.


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Тэги: дикое животное косуля комбайн Персона: Юрий Доманский Город: Солигорск

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  • если объективно. то не положено бросать на произвол судьбы найденное в беспомощном состоянии животное, а сообщить куда следует. НО если вам по силам самому спасти это животное - то о каком штрафе речь?! Надо премировать этого человека запасом кормов для животного - за то, что он растил его за свой счет. Закон ведь можно вывернуть наизнанку, зачем так его уродовать и всегда наказывать человека за доброту? Воспитывать в людях звериные инстинкты? безинициативность? безразличие к окружающему миру? А зачем включать эмоции, помогать той же косуле,не смей! будешь наказан! Приветствуется только "увидеть и доложить", остальное не твое дело! да какие мы хозяева на своей земле, если даже за спасение косуленка наказывают. Заметьте - не за то, что сделали из него колбасу, а за то, что спасли!