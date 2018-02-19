Во Львове демонтируют 30-метровую стелу советского мемориала боевой славы

Стелу Мемориала боевой славы советской армии демонтируют весной. Местные власти утверждают, что из-за аварийного состояния.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на заместителя городского главы Львова Андрея Москаленко.

«Галицкая районная администрация при обследовании обнаружила, что часть элементов конструкции этого комплекса находится в аварийном состоянии, поэтому было принято решение исполнительного комитета об изготовлении выводов относительно технического состояния Монумента», — заявил чиновник.

Согласно результатам анализа Львовской политехники, несущие конструкции находятся в аварийном состоянии и подлежат демонтажу. Галицкая районная администрация примет решение о проведении демонтажных работ стелы 23 февраля. Демонтаж планируют начать этой весной.

Мемориал не подпадает под закон о демонтаже, т.к. не является памятником «коммунистического тоталитарного режима», но местные националисты выступают за его снос. Правые активисты разбили плиты и сорвали надпись «Переможцям над нацизмом» 15 февраля.