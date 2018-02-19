В столице Мозамбика 17 человек погибли в мусоре

В Мапуту на дома обрушилась гора мусора. Известно о 17 погибших.

Несколько зданий в столице Мозамбика разрушились из-за упавшей горы отходов. Под завалами могут находиться еще погибшие, сообщает Reuters.

Верхняя часть горы скатилась вниз по склону и орушилась на дома трущобного квартала из-за оползня. Накануне здесь шли сильные дожди.

Мапуту — главный город Мозамбика и крупный порт на берегу Индийского океана. Официально в городе живут около 1,3 млн человек, но реально гораздо больше: там тысячи нелегальных хижин и других строений.