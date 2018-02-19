Неизвестный инвестор стал миллиардером на февральском обвале биткоина

Трейдер с адресом кошелька 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64 потратил около 400 миллионов долларов на покупку биткоина с 9 по 12 февраля.

Сейчас инвестор владеет 96 тысяч биткоинов, сообщает Мarketwatch.com.

В первой половине февраля курс биткоина опускался ниже 6 тысяч долларов за единицу, а сегодня он стоит больше 11 тысяч. Таким образом, участник рынка вошел в список миллиардеров с состоянием в биткоинах.

Несмотря на февральское падение курса, некоторые лидеры блокчейн-отрасли и инвесторы оптимистично смотрят на будущее рынка и полагают, что к концу года он достигнет 40 тысяч.