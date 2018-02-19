Розничный товарооборот в Беларуси вырос почти на десять процентов

В январе он составил 3,1 млрд рублей, что на 9,5% больше, чем годом ранее.

Организации торговли, на которые пришлось под 90% оборота, напродавали товаров на 2,8 млрд рублей или на 12% больше, чем год назад. Оптовый товарооборот составил 6,3 млрд рублей, что на 4,7% больше, чем в январе 2017 года. Товарооборот общественного питания — 176,5 млн рублей (на 10,6% больше), сообщает БелаПАН со ссылкой на Белстат.

Снижение розничного товарооборота наблюдалось с начала 2016 года, максимально — на 4,2% по итогам года. В 2017 году произошел незначительный рост — на 3,3% с января по ноябрь.

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов отметил, что рост розничного товарооборота связан с директивными усилиями по увеличению заработной платы, особенно в государственном секторе экономике.

«Если превысить определенную планку и необоснованно наращивать зарплату, то все это выльется во всплеск инфляции. Возможно, рост останется в пределах, которые сейчас и есть», — сделал прогноз Маргелов.