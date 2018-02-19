Украинские войска приближаются к пророссийским силам на Донбассе — ОБСЕ

По информации ОБСЕ, стороны движутся друг к другу, хрянят вооружение в неотведенных местах и минируют территории.

Вооруженные силы Украины значительно уменьшили расстояние к противнику на линии соприкосновения на Донбассе, сообщает Ukrinform.ua со ссылкой на зампредседателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга.

«Факт остается фактом, что стороны продолжают рыть траншеи, фактом является то, что стороны продолжают двигаться в направлении друг к другу ближе и ближе», — сказал Хуг о нарушении договоренностей 2014 года.

16 февраля он заявил о новой эскалации военных действий на востоке Украины: «Наблюдалось по меньшей мере 1000 случаев применения тяжелых вооружений, которые в действительности уже должны были отведены».