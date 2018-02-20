Под Кореличами «Пежо» улетел в кювет: водителя выбросило из салона — он скончался

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на понедельник, 19 февраля в Кореличском районе.

Компания из четырех человек (три парня и девушка) отдыхала в баре, после закрытия которого решила «продолжить банкет». В поисках спиртного четверка отправилась на «Пежо» в Мир, где собиралась на АЗС приобрести алкоголь.

По дороге водитель не справился с управлением — автомобиль вынесло в кювет, там он перевернулся. Водитель вылетел из авто и погиб на месте аварии.

Два парня и девушка пострадали и были госпитализированы в больницу.

По данным Госавтоинспекции Гродненской области, все четверо не были пристегнуты ремнями безопасности.

В ГАИ отметили, что по предварительной информации водитель был трезвым.