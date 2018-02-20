Минобразования: количество белорусскоязычных детсадов во многом зависит от активности родителей

Белорусскоязычные детские сады и группы с белорусским языком обучения созданы, а их количество во многом зависит от родителей, заявила на пресс-конференции 19 февраля в Минске главный специалист управления общего среднего образования Главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Ирина Булавкина.

«Может быть их не столько, сколько нам хотелось бы видеть, но это тоже зависит от нас с вами — от общества и от того, какое количество детей собирается, чтобы для них открыть ту или иную группу, — сказала чиновница. — Даже если нет условий для создания белорусскоязычной группы в детском саду, насколько я знаю из своей практики, созданы необходимые условия, чтобы развивать белорусскоязычную среду. В частности, проводятся утренники, занятия с детьми на белорусском языке, чтение белорусской литературы».

«Распространение белорусского языка должно быть делом не только учреждений образования и культуры, Академии наук. Оно должно проявляться и в социальной сфере, чтобы родители слышали белорусский язык в магазинах, на почте, словом, везде, где люди общаются друг с другом. Ведь родители всегда решают за детей, какой язык им учить и на каком языке им учиться», — подчеркнула Булавкина.

9 февраля обеспокоенные родители запустили на сайте petitions.by петицию в адрес Министерства образования с требованием повысить качество воспитания в белорусскоязычных детских садах и их количество в Минске. За десять дней документ подписали более 1,9 тыс. человек.

«В семи из девяти районов Минска нет белорусскоязычных садиков, — отметили авторы петиции. — Полностью белорусскоязычных садиков в Минске два — № 534 во Фрунзенском и № 187 в Центральном районе. <…> Но даже если в вашем дворе есть сад с белорусскоязычной группой, то шансов, что ребенок будет туда ходить, очень мало. Пока сформированную группу не доведут до школы, новую набирать не будут из-за отсутствия персонала, который владеет белорусским языком».

«Сформированная по общей очереди на 90% из русскоязычных детей, группа с утра до вечера осуществляет коммуникацию по-русски до самой школы. Русскоязычная коммуникация начинается с оправданий воспитателей, что дети их плохо понимают [по-белорусски]. Но даже в случае, если в группе большинство детей могут разговаривать по-белорусски, они все равно переходят на русский язык, потому что по-русски проводятся занятия музыки, физкультуры, математики. По-русски разговаривают няни, воспитатели, родители детей, и даже зам. заведующей и заведующая. Такое считается нормальным и допустимым в «группе с белорусским языком обучения», — сетуют родители дошколят.

Они требуют спрашивать желаемый язык воспитания при постановке ребенка в очередь в детский сад и вести статистический учет желающих; сформировать отдельную очередь для родителей, которые хотят отдать своих детей в группы с белорусским языком обучения, и распределять детей из одной очереди в совместные группы.

Также родители требуют ввести в служебные обязанности для педагогических работников пункт об обязательном свободном владении белорусским языком; укомплектовать детские сады белорусскоязычными учителями профильных дисциплин; создать один или несколько полностью белорусскоязычных детских садов в каждом районе Минска; сформировать разновозрастные группы с белорусским языком обучения.