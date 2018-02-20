Ермошина готовит себе смену

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Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина призналась, что готовит молодые кадры. По ее словам хорошей школой для новых членов ЦИК должны стать выборы президента РФ.

Ермошина: избирательные «карусели» — это бред

В эфире белорусского телевидения Ермошина подтвердила, что в этот раз на российские выборы не поедет.

«Я пропущу, надо учить других. Пришла молодая смена, люди, которые никогда не были на выборах в России, тем более на выборах президента», — заявила глава ЦИК.

Она считает, что эта командировка станет для членов Центризбиркома подготовкой и обучением перед предстоящими выборами президента Беларуси.


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Тэги: Центризбирком выборы президента России Персона: Лидия Ермошина

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