Ермошина готовит себе смену

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина призналась, что готовит молодые кадры. По ее словам хорошей школой для новых членов ЦИК должны стать выборы президента РФ.

В эфире белорусского телевидения Ермошина подтвердила, что в этот раз на российские выборы не поедет.

«Я пропущу, надо учить других. Пришла молодая смена, люди, которые никогда не были на выборах в России, тем более на выборах президента», — заявила глава ЦИК.

Она считает, что эта командировка станет для членов Центризбиркома подготовкой и обучением перед предстоящими выборами президента Беларуси.