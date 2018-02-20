Екатерину Андрееву сняли с эфира программы «Время»

За месяц до президентских выборов в России Первый канал снял с эфира самой рейтинговой новостной программы «Время» «лицо телеканала» ведущую Екатерину Андрееву. Теперь о главных событиях дня телезрителям будет рассказывать Кирилл Клейменов.

В пресс-службе Первого канала Би-би-си подтвердили, что такая замена действительно состоялась, но она носит временный и ограниченный характер — Андреева остается ведущей на региональных «орбитах» (четыре зоны вещания для Дальнего Востока и Сибири) и в субботнем выпуске. Источник Би-би-си, близкий к руководству телеканала, уверяет, что Клейменов будет вести передачу как минимум до президентских выборов 18 марта 2018 года.

Андреевой 56 лет, она стала ведущей программы «Время» более двадцати лет назад, в 1997 году. В 1999 году по результатам интернет-опроса была признана самой красивой ведущей российского телевидения.

Кирилл Клейменов уже был ведущим, но с 2003 года занимает одну из руководящих должностей на канале.