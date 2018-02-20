Белорусский музыкант Лявон Вольский во второй раз женился 20.02.2018 / 10:33 / Культура Просмотров: 269 Комментариев: 0 A- A+ Известный белорусский музыкант женился. Это его второй брак. Избранницей Вольского стала Марианна Вольская. Она известна в творческой среде под псевдонимом Яня Ядвабная. Другие материалы на эту тему: Лучшие выбирают лучших! Александра Герасименя вышла замуж Пара белорусских волонтеров потратит свадебные деньги на помощь Донбассу Выбор ведущего на Belwed В Миннесоте свадебная процессия рухнула в воду «Мы пообещали перед Богом быть верными друг другу» Loading... Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Тэги: свадьба Персона: Лявон Вольский Марианна Вольская
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