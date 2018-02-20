Белорусский музыкант Лявон Вольский во второй раз женился

/ Культура
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Известный белорусский музыкант женился. Это его второй брак.

Избранницей Вольского стала Марианна Вольская. Она известна в творческой среде под псевдонимом Яня Ядвабная.


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Тэги: свадьба Персона: Лявон Вольский Марианна Вольская

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