В Могилевской области в огне погибли три человека

В понедельник, 19 февраля, в Могилевской области произошло четыре пожара, на которых погибли три человека, сообщили в региональном управлении МЧС.

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Огонь унес жизни трех человек в Славгородском, Кричевском и Кировском районах.

Первая жертва была обнаружена в частном жилом доме в деревне Роги — погиб 50-летний хозяин, вторая в деревне Волчас — огонь унес жизнь внук хозяина дома, третья — в деревне Стайки — здесь тоже погиб хозяин дома, 66-летний мужчина.