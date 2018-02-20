На станции метро «Площадь Ленина» парень прыгнул под поезд

Очередное ЧП произошло в минском метро — парень прыгнул под поезд, сообщает Минский метрополитен в твиттере.

В 11.23 на ст. "Площадь Ленина" молодой мужчина прыгнул на путь перед приходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но удар был чрезвычайно силен. Движение поездов на Московской линии остановлено. Будет дополнено... — Minskmetro (@minmetro) 20 февраля 2018 г.

Пока известно лишь то, что в 11:23 на станции метро «Площадь Ленина» молодой мужчина прыгнул на путь перед приходящим поездом.

«Машинист применил экстренное торможение, но удар был чрезвычайно силен. Движение поездов на Московской линии остановлено», — отмечают в администрации метрополитена.