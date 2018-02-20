На станции метро «Площадь Ленина» парень прыгнул под поезд

/ Происшествия
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Очередное ЧП произошло в минском метро — парень прыгнул под поезд, сообщает Минский метрополитен в твиттере.

Пока известно лишь то, что в 11:23 на станции метро «Площадь Ленина» молодой мужчина прыгнул на путь перед приходящим поездом.

«Машинист применил экстренное торможение, но удар был чрезвычайно силен. Движение поездов на Московской линии остановлено», — отмечают в администрации метрополитена.

 


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Тэги: минское метро прыгнул под поезд Город: Минск

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