«Верните Дуброва и Волчкова или уйдите вместе с ними». Болельщик провел акцию в поддержку капитанов теннисных сборных

В Белорусскую теннисную федерацию вечером 19 февраля с самодельным плакатом пришел болельщик, возмущенный отставкой капитанов женской и мужской сборных Эдуарда Дуброва и Владимира Волчкова.

На бумажном официальном белорусском флаге, который раздавали зрителям на матче Кубка федерации Беларусь — Германия, 25-летний Алексей Терешко написал в адрес председателя БТФ Сергея Тетерина: «Верните Дуброва и Волчкова на их капитанские должности! Или уйдите вместе с ними, Сергей Семенович! Если следовать вашим словам, вы также не справились со своими обязанностями! Будьте мужиком!»

«Для меня это крик души и сердца», — заявил БелаПАН Терешко. — Отстранили наших заслуженных капитанов незаслуженно».

По словам болельщика, своим поступком он хотел показать, что любители белорусского тенниса неравнодушны к отставке капитанов. «Когда что-то не нравится, нужно действовать. Я ничего плохого не сделал. Я показался в федерации, чтобы об этом начали говорить», — сказал он.

Книгу замечаний и предложений болельщику предоставили «практически сразу». «Я хотел, чтобы они вложили или вклеили как-то этот мой импровизированный плакат. Писать я туда ничего не хотел, хотя мог бы переписать то, что было на плакате, но у меня было всего 15 свободных минут, я должен был встречать жену и спешить на электричку. Заходил в федерацию в свой обеденный перерыв, но оказалось, что там обед в это же время», — пояснил Терешко.

Алексей Терешко

С болельщиком, сообщил он, беседовала в основном специалист по спортивно-массовой работе Наталья Архипенко. «Говорили ни о чем и обо всем, — отметил он. — Еще к нашей беседе подключился какой-то мужчина, который в итоге мне посоветовал писать коллективное письмо в Минспорта, а также начал требовать у меня паспорт. Еще один мужчина сидел на другом конце стола. Девушка предложила ему взять меня к ним в помощь для организации болельщиков, он молча покачал головой: нет».

Терешко пока не знает, будет ли обращаться в Минспорта. Свой самодельный плакат он оставил в федерации.

В разговоре с корреспондентом БелаПАН болельщик вспомнил, что в детстве получил в подарок от Тетерина и известного футбольного арбитра Вадима Жука баскетбольный мяч.

Главные тренеры (капитаны) женской и мужской сборных Эдуард Дубров и Владимир Волчков были отправлены в отставку 16 февраля решением бюро правления Белорусской теннисной федерации. Главному тренерскому совету федерации поручено в месячный срок представить кандидатуры новых капитанов.

10—11 февраля женская сборная в первом круге Мировой группы Кубка федерации уступила дома команде Германии (2:3) и в апреле встретится со Словакией в матче за право выступить в 2019 году в МГ. 2—3 февраля в первом круге I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса мужская сборная проиграла на выезде австрийцам (0:5) и осенью будет бороться за сохранение прописки в группе.

13 февраля Александр Лукашенко подверг критике выступление женской сборной: «лучшие наши» проиграли «резервной немецкой команде».

Сергей Тетерин в интервью спортивной газете «Прессбол» заявил, что Дубров «в ключевые мгновения встречи… не воспользовался возможностью сбить настрой соперниц, не нашел оптимальных решений и нужных слов». Кроме того, в проигранном ноябрьском финале Кубка федерации против США «тоже имелись нюансы, не докрученные капитаном до конца».

Между тем сам Дубров, судя по его словам, в отставку уходить не собирался. «В целом я доволен, коллектив мне нравится, никто не раскисает. Я команду не оставлю», — заявил он на пресс-конференции после матча с Германией. «Горевать не надо, наша задача — вернуться в этом году в Мировую группу, чтобы в 2019 году снова выступать в ней», — сказал он.

В прошлом сезоне женская команда под руководством Дуброва впервые вышла в финал Мировой группы КФ, где проиграла США (2:3), а Волчков вывел мужскую сборную в плей-офф мировой группы КД (поражение от Швейцарии — 2:3).