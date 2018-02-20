Прыгнувший под поезд на станции метро «Площадь Ленина» парень остался жив

По сообщению Минского метрополитена, молодой мужчина, который сегодня прыгнул под поезд на станции метро «Площадь Ленина», остался жив.

Происшествие произошло в 11:23. Несмотря на экстренное торможение, столкновения с человеком избежать не удалось.

«Несмотря на силу удара, пассажир остался жив, ему оказывается помощь», — отметили в пресс-службе столичной «подземки».

В 11:50 движение поездов на первой линии метро было восстановлено.