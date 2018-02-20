Прыгнувший под поезд на станции метро «Площадь Ленина» парень остался жив

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По сообщению Минского метрополитена, молодой мужчина, который сегодня прыгнул под поезд на станции метро «Площадь Ленина», остался жив.

Происшествие произошло в 11:23. Несмотря на экстренное торможение, столкновения с человеком избежать не удалось.

«Несмотря на силу удара, пассажир остался жив, ему оказывается помощь», — отметили в пресс-службе столичной «подземки».

В 11:50 движение поездов на первой линии метро было восстановлено.

 

 


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Тэги: минское метро Город: Минск

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