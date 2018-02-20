В Беларусь идут 20-градусные морозы

В ближайшие дни в Беларуси заметно похолодает — ночью градусник термометра опустится до -23°С.

Как сообщили в Гидрометцентре республики, в среду, 21 февраля, погоду будет определять малоподвижный атмосферный фронт и холодные воздушные массы, поступающие с северных широт. Ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью преимущественно по северной половине республики, днем на большей части территории снег. Местами на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -6..-12°С (при прояснениях -13..-18°С), во второй половине дня повысится до -2..-8°С; по западу страны ночью -2..-5°С, днем 0..-1°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

В четверг, 22 февраля, на территорию Беларуси продолжится поступление холодных неустойчивых воздушных масс арктического происхождения. на большей части территории республики кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С, по северо-востоку -14..-18°С (при прояснениях -19..-20°С), по юго-западу -4..-6°С; максимальная днем от -2°С по югу до -10°С по северу страны.

В День защитника Отечества, 23 февраля, республика в основном окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной влажной воздушной массе, по юго-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. В отдельных районах республики, а по Могилевской и Гомельской областям на большей части территории небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -10..-16°С, по северу -17..-21°С (при прояснениях до -23°С); в южных районах страны -8..-9°С, днем от -4°С по югу до -12°С по северу страны.