В Пинске будут судить мошенника, который шесть лет скрывался в России

Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении 37-летнего жителя одного из сельских населенных пунктов Пинского района.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, неработающий мужчина с марта 2008 по декабрь 2009 года под предлогом оказания посреднических услуг в приобретении квартир, автомобилей и других товаров получил от 15 граждан денежные средства в общей сумме свыше 70 тыс. деноминированных рублей.

Максимальная сумма, полученная им от одного человека, составила более 9.500 рублей. Среди потерпевших знакомые сельчанина и его друга.



Уголовное дело за мошенничество в отношении жителя Пинского района было возбуждено в 2011 году. Мужчина скрылся от правоохранительных органов, уехав в Россию. Он был объявлен в розыск. В ноябре 2017 года его экстрадировали из России.

В ходе предварительного расследования установлено 14 эпизодов противоправной деятельности фигуранта. Его действия следствием квалифицированы по ч. 3, 4 ст. 209 УК (мошенничество особо крупном размере). К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый возместил потерпевшим материальный ущерб частично. Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд. Раннее мужчина судим не был.