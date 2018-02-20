ЛДП готова сотрудничать с оппозицией

Либерально-демократическая партия (ЛДП) заявляет о готовности сотрудничать с представителями оппозиции, не прошедшими в местные советы на выборах 18 февраля.

В распространенном 20 февраля заявлении руководства партии отмечается, что ЛДП «сумела пробиться в местные советы депутатов» в Минске, а также в Минской, Гродненской и Могилевской областях, пишет БелаПАН.

«Но больше всего нас интересует дальнейшее развитие страны! Для этого крайне важно наличие альтернативы, здоровой оппозиции на всех уровнях власти, в каждом районном совете, областном совете, парламенте! Только так можно успешно развиваться! Только так можно обеспечить контроль за властью и обеспечить отсутствие застоя! Однопартийность и отсутствие альтернативы будет всегда тормозом для страны! Вот о чем надо думать!» — считают представители ЛДП.

По их мнению, из прошедшей избирательной кампании можно сделать «очень важный вывод — изменения и переход на выборы по смешанной системе, по партийным спискам не просто назрели, они крайне необходимы для нашей страны».

«Одномандатные округа допускают только одного победителя, а ведь во многих округах представители альтернативных политических сил, не только ЛДП, набрали от 5—7% до 20% голосов, но они никак не будут представлены в местных советах. Это плохо!» — подчеркивается в заявлении.

«Предложения наши по изменению избирательного законодательства как никогда актуальны! Переход на партийные списки стал бы важным шагом развития гражданского общества и демократии, нельзя стоять на месте, время изменилось. Партийные списки также сведут на минимум административный ресурс местных органов власти!» — считают в ЛДП.

Руководство ЛДП обещает сделать «все, чтобы голос альтернативы был слышен». Обращаясь к представителям «других оппозиционных политических партий, которые не прошли в местные советы», ЛДП заявляет: их депутаты «готовы к сотрудничеству, готовы выслушать любое здравое предложение». Впереди — президентские и парламентские выборы, «ЛДП начинает подготовку к ним», говорится в заявлении.