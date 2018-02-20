БЖД назначила дополнительный поезд Минск — Львов

На мартовские праздники у белорусов, желающих посетить Львов, появится дополнительная возможность.

Фото pixabay.com

Белорусская железная дорога по согласованию с ПАО «Укрзализныця» в целях обеспечения перевозки пассажиров в период мартовских праздников, развития туристических маршрутов назначила дополнительные поезда № 494/493 и № 461/462 в сообщении Минск — Львов.

Так, поезд № 494/493 из Минска отправится 7 марта в 14:13 и прибудет во Львов 8 марта в 12:00.

Как отмечается, обратно поезд № 493/494 Львов — Минск отправится 8 марта в 12:53 и прибудет в Минск 9 марта в 13:44.

Поезд № 461/462 Минск — Львов отправится 10 марта в 00:12 и прибудет на станцию во Львов 10 марта в 12:00.

Обратно он отправится в этот же день в 21:40 и прибудет в Минск в 11:09, сообщили в БЖД.