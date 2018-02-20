В Гродно погибла 12-летняя девочка

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Гродненские следователи устанавливают обстоятельства гибели 12-летней школьницы.

В Гродно погибла 12-летняя девочка

Фото pixabay.com

Как сообщил БелаПАН официальный представитель регионального УСК Сергей Шершеневич, в полночь 19 февраля из многоквартирного дома в Гродно для оказания медицинской помощи в реанимационное отделение была доставлена шестиклассница.

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Несмотря на усилия врачей, утром 20 февраля девочка скончалась.

Имущество в квартире не повреждено. Девочка воспитывалась в благополучной семье. Для установления причины ее смерти в срочном порядке проводится судебно-медицинская экспертиза. Видимых телесных повреждений на теле не обнаружено.

По предварительным данным, причиной смерти явилась смертельная концентрация окиси углерода в замкнутом пространстве.

К летальному исходу могло привести отравление угарным газом вследствие ненадлежащей работы газового оборудования в ванной комнате.


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Тэги: дети Персона: Сергей Шершеневич Город: Гродно

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