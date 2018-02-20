Ермошину насторожила высокая явка на выборах

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Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина призналась, что ее несколько насторожила высокая явка избирателей на прошедших в минувшее воскресенье, 18 февраля, выборах депутатов местных советов.

Ермошину насторожила высокая явка

В интервью Беларусь 1 Она отметила, что всегда боится высоких планок, так как потом именно они служат ориентиром.


Власти провели проверку системы. Управляемая явка работает

По данным ЦИК в голосовании приняли участие 5 333 613 человек.

В свою очередь, как отмечали независимые наблюдатели, явка на выборах была сильно завышена.

А координатор кампании «За справедливые выборы» Виктор Корнеенко заявил, что «более грязной» избирательной кампании, чем прошедшие местные выборы, в Беларуси еще не было.


Сюжет: Местные выборы-2018

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Тэги: местные выборы-2018 Персона: Лидия Ермошина

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