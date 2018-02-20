Короткевич: оппозиция находится в кризисе

Белорусская оппозиция находится в кризисе, заявила 20 февраля на пресс-конференции в Минске сопредседатель кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич.

По словам Короткевич, это подтвердило в том числе ее участие в местных выборах, на которых кандидатов от оппозиции было меньше, чем во время предыдущей местной кампании в 2014 году. «Понятно, что поменялась стратегия участия в выборах. Но частая перемена стратегии — то за бойкот, то за участие в выборах — скорее вредит. Когда люди видят последовательность, они станут видеть в нас силу, которая будет представлять наши интересы», — считает политик.

Короткевич отметила, что по всей стране демократические силы выдвинули около 400 кандидатов, 169 из них — от «Говори правду». «Это очень мало, что дает возможность власти не замечать оппозицию и не считаться с ней при решении политических вопросов. Для оказания политического давления демократические силы должны демонстрировать политический вес через мобилизацию своих активистов и общества. Избирательные кампании являются лучшей площадкой для такой мобилизации», — полагает она.

По словам политика, новые люди готовы приходить в политику, если видят успешные примеры. «Говори правду» в избирательных округах удалось организовать волонтерское наблюдение, в котором были задействованы сотни человек, добавила Короткевич.

«Новые люди активно присоединялись к избирательным кампаниям тех кандидатов, которые на местах поднимали важные проблемы. За кандидатов «Говори правду» собрали более 16 тыс. подписей, а за местные проблемы во время агитации — почти 5 тыс. подписей», — сообщила она.

На местных выборах, которые прошли в Беларуси 18 февраля, бывший кандидат в президенты Татьяна Короткевич баллотировалась в Минский городской совет по Заславскому избирательному округу, но в итоге избрана не была.