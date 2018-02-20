В Новокузнецке БелАЗ раздавил «Ниссан»: погибли два человека

Во вторник, 20 февраля, рано утром на технологической автодороге «Новокузнецк — Листвяги» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в региональном управлении полиции, водитель «Ниссана» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в БелАЗ.

В результате ДТП погибли два пассажира «Ниссана» — 43-летний и 50-летний мужчины. 46-летний водитель легковушки с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.