На следующих президентских выборах «Говори правду» планирует выдвинуть своего кандидата

Кампания «Говори правду» планирует выдвигать на очередных президентских выборах своего кандидата на пост руководителя страны.

Как заявил, отвечая на вопрос БелаПАН, сопредседатель кампании Андрей Дмитриев, «мы будем участвовать и в президентских, и в парламентских выборах. Тем более, местные выборы показали, что наша команда расширяется».

Он добавил, что на президентских выборах 2015 года инициативная группа Короткевич была одной из немногих, которая реально собрала 100 тыс. подписей за выдвижение кандидата в президенты.

«Мы пока думаем, как будем участвовать в предстоящих парламентских и президентских выборах. Когда точно определимся с планами, мы их озвучим», — добавил Дмитриев.

Кого кампания планирует выдвигать кандидатом в президенты, сопредседатели организации не ответили. «У нас уже есть политик с большим рейтингом. Но мы ставим цель строительства новых команд, а не просто занимаемся игрой в политику», — сказал Дмитриев.

На президентских выборах 2015 года Короткевич набрала 4,4% избирателей. Очередные президентские выборы должны состояться не позднее 30 сентября 2020 года.