Мозырянин хотел за 4 тыс. долларов откупить сына-хулигана

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки в крупном размере должностному лицу правоохранительного органа.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, житель Мозыря, мужчина 1958 года рождения обратился к своему знакомому 1977 года рождения с просьбой оказать помощь в решении вопроса о незаключении под стражу своего сына. В отношении обвиняемого осуществлялось уголовное преследование по факту совершения особо злостного хулиганства. Мозырянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле игрового клуба, бросил бутылку с пивом в лицо молодому парню. Мужчину задержали и водворили в ИВС.

Отец хулигана договорился со своим знакомым через посредника передать должностному лицу правоохранительного органа незаконное денежное вознаграждение. Знакомый обозначил сумму взятки в четыре тысячи долларов, хотя с посредником договорился на тысячу долларов. В итоге три тысячи присвоил себе.

Обвиняемым не удалось довести до конца свои преступные действия, так как должностное лицо не приняло деньги.

В ходе собирания доказательств вины фигурантов уголовного дела в кратчайшие сроки были допрошены 30 свидетелей, проведены очные ставки с участием обвиняемых, детально проанализированы материалы оперативно-розыскной деятельности.

На основании собранных по делу доказательств, исходя из роли каждого, следствие квалифицировало действия обвиняемых по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 431 (покушение на дачу взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 13 и ч. 1 ст. 431 (приготовление к даче взятки), ч. 3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК.

Дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.