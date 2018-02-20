Франция выиграла смешанную биатлонную эстафету на Олимпиаде-2018, Беларусь — пятая

Команда Франции выиграла биатлонную смешанную эстафету на Олимпиаде в Пхенчхане.

Французы, за которых бежали Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестьё и Мартен Фуркад, не допустили ни одного промаха и использовали всего 4 дополнительных патрона.

Второе место заняла команда Норвегии, проигравшая французам 20,96 секунды (1 штрафной круг и 11 дополнительных патронов). Серебряные медали выиграли Марте Олсбю, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё и Эмиль-Хегле Свендсен.

Бронзовые медали у команды Италии, уступившей лидеру 26,9 секунды (без промахов, 7 дополнительных патронов). За итальянскую команду выступали Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш.

Лишь три десятые секунды итальянцам проиграли биатлонисты Германии Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер и Арнд Пайффер (1 промах и 7 дополнительных патронов).

Команда Беларуси в составе Надежды Скардино, Дарьи Домрачевой, Сергея Бочарникова и Владимира Чепелина заняла пятое место. Белорусы проиграли чемпионам 55,5 секунды. Белорусы избежали штрафных кругов, в сумме использовав три дополнительных патрона (по одному у Домрачевой, Бочарникова и Чепелина).

Всего в смешанной эстафете приняли участие 20 команд. Словакия и Латвия гонку завершили досрочно — их обошли на круг.