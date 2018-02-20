В Минске в ДТП попали три легковушки и рейсовый автобус

Пассажирский автобус попал сегодня утром в дорожно-транспортное происшествие, сообщили в Госавтоинспекции Минска.

Как отмечается, авария произошла около восьми часов утра. 35-летняя водитель на «Рено Твинго» столкнулась на улице Селицкого с попутным «Рено Лагуна».

От удара первое авто выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ситроеном Пикассо». Тот совершил столкновение с автобусом маршрута № 61.

В ДТП пострадала водитель «Рено Твинго» и ее пятилетний сын. У обоих закрытые черепно-мозговые травмы легкой степени, пишет БЕЛТА.