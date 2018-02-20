В Киеве вспоминают массовые расстрелы на Евромайдане

Около ста активистов собрались на Аллее Героев Небесной Сотни в память о погибших активистах Евромайдана: 20 февраля 2014 года были самые массовые расстрелы — десятки человек.

Как сообщает Громадське, около 100 активистов собрались в центре Киева и развесили бумажных ангелов на деревьях возле часовни, креста и портретов погибших.

Президент Порошенко посетил Аллею с женой. «Подвиг бесстрашных рыцарей, вооруженных лишь брусчаткой и любовью к Украине, четыре года назад сплотил весь цивилизованный мир в поддержку нашего выбора и в настоящее время продолжает вдохновлять миллионы украинских патриотов на решительную борьбу против гибридных вызовов "русского мира"», — написал он.

Фото: пресс-служба президента Украины

Накануне годовщины, пятеро украинских журналистов рассказали о февральских расстрелах в фильме портала Nv.ua «День Небесной Сотни». Они были свидетелями и участниками тех событий.

Причастных к убийству первых погибших в январе 2014 года до сих не нашли. «Первые убийства на Майдане не раскрыты, лица их совершившие, не установлены», — цитирует начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка «Украинская правда».

Следствие установило, что три убийства митингующих были совершены в январе 2014 года и еще 77 — в период с 18 по 20 февраля.