Nokia представит смартфон с самой продвинутой камерой на рынке

Компания HMD Global начнет продавать Nokia 8 Pro на Snapdragon 845 в августе-сентябре.

Смартфон получит необычную камеру-револьвер с пятью объективами и технологией «вращающегося зума» от Zeiss, сообщает Nokiapoweruser.com.

Корпус камеры, вероятно будет похож на выпуклый круг, как на Lumia 1020. Там будут расположены 7 отверстий — 5 для модулей камеры, которые образуют круг, и 2 для вспышки.

HMD Global продала более 4 миллионов смартфонов под брендом Nokia в последнем квартале 2017 года и обошла Sony, Google и Meizu.