В Варшаве избили украинцев из-за их национальности

Поляк напал на украинцев в варшавском автобусе при других пассажирах, его никто не остановил.

Злоумышленник избил двух украинцев в районе Воля, как только те сели в автобус, сообщает Onet.pl. Нападавший нанес удары кулаком по головам и кричал оскорбления по поводу их национальности.

Пострадавших отвезли в больницу и наложили им швы.

Полиция задержала 27-летнего злоумышленника. Ему грозит до пяти лет заключения.

В мае 2017 года 22-летний поляк напал на украинскую пару, когда услышал их родной язык. Он применил газовый балончик.