В Варшаве избили украинцев из-за их национальности
Поляк напал на украинцев в варшавском автобусе при других пассажирах, его никто не остановил.
Злоумышленник избил двух украинцев в районе Воля, как только те сели в автобус, сообщает Onet.pl. Нападавший нанес удары кулаком по головам и кричал оскорбления по поводу их национальности.
Пострадавших отвезли в больницу и наложили им швы.
Полиция задержала 27-летнего злоумышленника. Ему грозит до пяти лет заключения.
В мае 2017 года 22-летний поляк напал на украинскую пару, когда услышал их родной язык. Он применил газовый балончик.
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