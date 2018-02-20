Всемирный банк оплатит утепление белорусских домов

/ Общество
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Беларусь получит 100 миллионов долларов на тепловую модернизацию жилья, построенного до 1994 года.

Ее будут проводить в порядке софинансирования с участием средств граждан, сообщает БелаПАН со ссылкой на директора департамента по энергоэффективности Михаила Малашенко.

По словам чиновника, соглашение о проекте планируется подписать в ноябре 2018 года. «Есть предварительная договоренность о реализации пилотного проекта, в соответствии с которым предусмотрено привлечение средств населения», — пояснил Малашенко.

Сегодня гражданами оплачивается только около 17% себестоимости тепловой энергии. С 2017 года в стране разрабатывают акты по привлечению средств населения: на установку индивидуальных систем учета тепловой энергии, утепление стен и замену оконных блоков.


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Тэги: ЖКХ реновация жилья утепление хрущевки Персона: Михаил Малашенко

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