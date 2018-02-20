В Минске задержали преступную группу

Столичная финансовая милиция пресекла деятельность преступной группы, которая с марта 2017 года незаконно заработала свыше 100 тысяч рублей.

Оперативники вмешались, потому что предприниматели не зарегистрировались в качестве субъекта и не платили налоги. Их имущество и деньги арестовали, сообщает пресс-служба КГК.

Они приобретали продукцию животноводства за наличный расчет в сельскохозяйственных предприятиях Минской области. В их бухгалтерском учете продукция отражалась как реализованная живым весом в адрес собственных работников. Готовое мясо и мясные продукты реализовывались на внутреннем рынке.

В отношении участников преступной группы возбудили уголовное дело.