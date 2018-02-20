В Минске задержали таксиста-наркомана

Милиция проследила один из каналов поставки психотропов в Минск и залержала двоих наркоманов и одного продавца во время сделки.

Безработный 19-летний парень заказывал наркотики в интернете, забирал закладки и продавал в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Фрунзенского РУВД Минска Наталью Оскирко.

Его арестовали во время попытки продажи на проспекте Независимости вместе с покупателями: 20-летним безработным и 36-летним водителем такси. Ранее таксист привлекался к уголовной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии наркотического опьянения.

У них изъяли порошкообразное вещество, содержащее в своем составе опасное психотропное вещество.

Продавцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а его клиентам — до 5 лет.